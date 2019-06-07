В Самаре пройдет большой благотворительной концерт «От сердца к сердцу»

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9 июня в воскресенье на главной сцене парка Гагарина с 15.00. до 20.00. пройдет большой благотворительной концерт «От сердца к сердцу». (группа в контакте - https://vk.com/otserdcakserdcy2019 )Инициатором его проведения традиционно выступает Самарская городская общественная организация «Дети-Ангелы» – это сообщество семей, в которых растут дети с диагнозом ДЦП. Главная идея праздника в том, чтобы подарить радость и счастье всем детям вне зависимости от их физических возможностей, чтобы подружить детей между собой и сделать их ближе друг к другу!Вход на концерт свободный. В течение пяти часов на сцене будут выступать и профессиональные артисты и детские творческие коллективы города. В программе концерта:Иллюзион-шоу от Андрея Хозяйнова;Веселый танцующий клоун Евгения Сердечкин;Научное химическое шоу для детей;Детский пиратский квест;Шоу дрессированных собачек;Шоу мыльных пузырей;Парад ростовых кукол;Выступление вокальной студии «Activsound»Выступление фольклорных и вокальных коллективов ДШИ «Радуга»;Школа черлиддинга;Выступление детского хореографического ансамбля «Задоринки»;Выступление лауреат конкурсов вокалистов, мальчика с ДЦП Никиты Ерилкина;В перерывах между выступлениями мимы и аниматоры будут проводить с детьми веселые конкурсы, спартакиады и викторины.В этот день будет организован благотворительный сбор "Копилка добра"! Это сбор монет любого достоинства в поддержку детей с ДЦП. Каждый вклад будет взвешен и только потом попадет в общую копилку. Жертвователи самых весомых вкладов получат ценные подарки, главный из которых – сертификат на двухчасовую гонку на квадроцикле. "Копилка Добра" заявлена в КНИГУ РЕКОРДОВ РОССИИ как самая тяжелая копилка!0+