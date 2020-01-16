В Самаре начальник территориального Управления Росгвардии вручил награды журналистам

52

В Самаре в рамках расширенного совещания по итогам служебно-боевой деятельности за 2019 год состоялось награждение представителей средств массовой информации, освещающих деятельность регионального Управления Росгвардии. В присутствии приглашенных гостей из числа руководящего состава силовых структур, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, генерал-майор полиции Александр Эсауленко вручил грамоты, благодарности и памятные подарки корреспондентам и редакторам, помогающим формировать положительный имидж ведомства в глазах жителей Самарской области.«У нас давно сложилось тесное и продуктивное сотрудничество с ведущими телеканалами, интернет-изданиями, газетами и радиостанциями региона. От себя лично и от лица своих коллег поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником, который отмечался недавно – с Днем российской печати. Надеюсь, что наше сотрудничество в наступившем году будет развиваться и крепнуть» - отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко, вручая награды представителям СМИ.Кроме того, генерал-майор полиции Александр Эсауленко озвучил результаты работы подчиненных подразделений в 2019 году. В общей сложности бойцы ОМОН, СОБР и авиационного отряда специального назначения приняли участие более чем в 2 700 специальных мероприятиях.Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии пресекли около 5 700 правонарушений, выявили свыше 90 граждан, находившихся в розыске. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет по договорам охраны, превысила 326 млн. рублей, при этом краж с охраняемых объектов не допущено.Специалисты ЛРР исполнили свыше 41 тыс. заявлений на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг, 97 % из них – в электронном виде. Совместно с полицейскими проведено более 80 тыс. проверок владельцев гражданского огнестрельного оружия. За не соблюдение требований действующего законодательства составлено 6,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях, изъято около 3 тыс. единиц оружия.