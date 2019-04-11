Служащим Самарской области расскажут всё, что необходимо знать о внесении в ЕГРН границ муниципальных образований и населенных пунктов

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Для государственных и муниципальных служащих, кадастровых инженеров и просто всех интересующихся граждан состоится лекция на тему «Актуальные вопросы внесения отдельных сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Обзор судебной практики».Специалисты Кадастровой палаты по Самарской области расскажут всё, что необходимо знать о внесении в ЕГРН границ муниципальных образований и населенных пунктов, о территориальных зонах. Пояснят новые требования к подготовке документов, необходимых для внесения таких данных в реестр границ и проанализируют основные ошибки, допускаемые при этом.Запланировано обсуждение механизмов изменения границ муниципальных образований и населенных пунктов, если выявляется их пересечение с уже учтёнными в ЕГРН границами земельных участков.В ходе предыдущих встреч со специалистами Кадастровой палаты часто звучали вопросы от слушателей об исправлении технических ошибок и исключении из реестра недвижимости сведений о ранее учтенных участках. Учитывая актуальность темы, эксперты Кадастровой палаты подробно разберут подобные ситуации, а также представят обзор судебной практики по наиболее актуальным вопросам защиты прав на землю с использованием сведений ЕГРН. Эта информация поможет владельцам грамотно подготовить исковые заявления о признания права собственности на недвижимость в определенных координатах.Лекция состоится 24 апреля 2019 года, начало в 10.00 (продолжительность 4 часа) по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 25а.Подробности по телефону: (846) 200-50-28 (доб.1)