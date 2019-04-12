Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото

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12 апреля в музее «Самара Космическая» отметили День космонавтики. 58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый космический полет. На площади им. Д.И. Козлова состоялся праздник в честь этого знаменательного события.Сотрудники музейно-выставочного центра подготовили веселую игру для детей и их родителей, творческую программу и подарки.Собравшимся горожанам всех возрастов показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз».Фото: Екатерина Маркелова.