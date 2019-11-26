Самарский двигатель НК-33А обеспечил запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

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Двигатель НК-33А производства ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) обеспечил старт новейшей российской ракеты космического назначения (РКН) легкого класса «Союз-2.1в» (изготовитель – АО «РКЦ «Прогресс») с космодрома Плесецк с полезной нагрузкой в интересах Минобороны России.Старт РКН «Союз-2.1в» состоялся 25 ноября в 20:52 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область). Он стал шестым пуском носителя легкого класса, оснащенного в качестве двигателя первой ступени силовой установкой НК-33А.Напомним, отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А стартовала 28 декабря 2013 года и завершилась 10 июля 2019 года, в рамках ЛКИ успешно проведено 5 пусков. Задачи, определенные ЛКИ по двигателю НК-33А, выполнены в полном объеме, сейчас начата штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на заданную орбиту.Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы ПАО «Кузнецов» принимали участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также вели наблюдение за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, обеспечив успешное выведение ракеты на заданную орбиту.