Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём защитника Отечества
23 февраля 2020 09:59
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Примите самые теплые, искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
В этот день мы с гордостью вспоминаем ратные подвиги во славу родной земли, отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чествуем военнослужащих, несущих службу в рядах Вооруженных Сил России и других силовых структурах.
Армия и Флот во все времена были надежной опорой Российского государства, гарантом обеспечения его суверенитета, территориальной целостности, независимости внешнеполитического курса. И сегодня, укрепляя обороноспособность страны, мы создаем условия для решения стратегических задач развития Родины, реализации национальных проектов, цель которых – благополучие наших граждан.
«Надёжная безопасность, – сказал в своем Послании наш Президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, – создаёт основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей».
Воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области, достойно выполняют свой воинский долг. На полигонах и в учебных классах они совершенствуют свое профессиональное мастерство, овладевая новой, самой современной техникой и повышая уровень своей боевой подготовки. На них равняется подрастающее поколение – юнармейцы, участники поисковых отрядов, патриотических клубов и военно-исторических объединений, студенты и школьники с активной жизненной позицией.
Нынешний год – Год памяти и славы – для нас особенный. Уверен, что вместе мы достойно встретим святую для каждого из нас дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – и сделаем все для того, чтобы общая историческая память объединяла людей, делала нас сильнее и сплоченнее, помогала молодежи осознать свою сопричастность великим деяниям предков, ответственность за будущее страны.
Убежден: уважение к нашей героической истории, укрепление оборонной мощи России, консолидация общества вокруг решения поставленных Главой государства общенациональных задач и в дальнейшем будут способствовать опережающему развитию страны, сбережению народа, повышению качества жизни россиян.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирной, счастливой жизни, успехов во всех начинаниях на благо Отчизны и нашей родной губернии!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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