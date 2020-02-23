Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём защитника Отечества

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В этот день мы с гордостью вспоминаем ратные подвиги во славу родной земли, отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чествуем военнослужащих, несущих службу в рядах Вооруженных Сил России и других силовых структурах.Армия и Флот во все времена были надежной опорой Российского государства, гарантом обеспечения его суверенитета, территориальной целостности, независимости внешнеполитического курса. И сегодня, укрепляя обороноспособность страны, мы создаем условия для решения стратегических задач развития Родины, реализации национальных проектов, цель которых – благополучие наших граждан.«Надёжная безопасность, – сказал в своем Послании наш Президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, – создаёт основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей».Воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области, достойно выполняют свой воинский долг. На полигонах и в учебных классах они совершенствуют свое профессиональное мастерство, овладевая новой, самой современной техникой и повышая уровень своей боевой подготовки. На них равняется подрастающее поколение – юнармейцы, участники поисковых отрядов, патриотических клубов и военно-исторических объединений, студенты и школьники с активной жизненной позицией.Нынешний год – Год памяти и славы – для нас особенный. Уверен, что вместе мы достойно встретим святую для каждого из нас дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – и сделаем все для того, чтобы общая историческая память объединяла людей, делала нас сильнее и сплоченнее, помогала молодежи осознать свою сопричастность великим деяниям предков, ответственность за будущее страны.Убежден: уважение к нашей героической истории, укрепление оборонной мощи России, консолидация общества вокруг решения поставленных Главой государства общенациональных задач и в дальнейшем будут способствовать опережающему развитию страны, сбережению народа, повышению качества жизни россиян.Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирной, счастливой жизни, успехов во всех начинаниях на благо Отчизны и нашей родной губернии!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров