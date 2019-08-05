7 августа в Струковском саду представят историко-документальную выставку ко Дню строителя

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Выставка будет размещена с 15.00 до 21.00 на территории летнего кинотеатра Струковского сада.Документы, представленные на выставке, повествуют о том, как формировался облик города с середины XVIII века по настоящее время. Подготовленная экспозиция охватывает различные стороны становления и развития строительной отрасли, во многом благодаря которой Самара из небольшой крепостипревратилась в один их крупнейших городов России.Среди экспонатов - Указ императрицы Елизаветы Самарской воеводской канцелярии об укреплении обороноспособности Самары (1742 г.), планы крепости,города Самары в XVI-XX вв., список городских архитекторов за 1897-1987 гг., отчет о творческой деятельности Куйбышевского областного отделения Союза советских архитекторов (1948 г.) и др.В экспозицию включены рекламные объявления из местной периодической печати XIX - начала XX вв. о торговле строевым лесом, о продукции кирпичных,алебастровых, лесопильных заводов, о продаже строительных материалов, линолеума; статьи о строительстве завода силикатного кирпича, о новом способеизготовления асфальта в 1920-1930-е гг.Внимание посетителей привлекут проекты, фотографии зданий, составляющих «золотой фонд» архитектуры г. Самары, известных самарских архитекторов прошлого и настоящего - А.А. Щербачева, П.А. Щербачева, Г.Н. Мошкова, Я.С. Решетникова, П.В. Шаманского, М.Ф. Квятковского, Т.С. Хилинского, А.У. Зеленко, А.Г. Моргуна и Почетного гражданина города В.Г. Каркарьяна.Отдельный блок выставки посвящен истории одной из крупнейших строительных организаций Самары – Строительно-монтажного треста №11, сыгравшего значительную роль в период массового строительства и внесшего значительный вклад в формирование внешнего облика столицы Самарскойгубернии. Двое из работников этого треста были удостоены звания «Почетного гражданина города Самары» - В.А. Симонов и П.П. Мачнев.Интерес представляют документальные материалы по истории «города под землей» - Самарского метрополитена имени А.А. Росовского, передает пресс-служба облправительства.Фото: sgpress.ru/соцсети