Завершается прием работ на конкурс «Центральный Медиа-АС-2020»

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Меньше месяца осталось до завершения отбора журналистских работ в рамках окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Центральный Медиа-АС-2020».На сегодня более 80 работ поступило в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и рассматривается конкурсной комиссией. География работ, заявленных на конкурс, представлена всеми тремя федеральными округами, на территории которых находится ЦВО, занимающий почти половину территории Российской Федерации. К творческому соревнованию присоединились представители корреспондентских пунктов крупнейших региональных и федеральных изданий России, а также средств массовой информации Республики Таджикистан.Прием материалов завершится 10 февраля 2020 года. Победители регионального этапа будут награждены памятными и ценными подарками, а также получат возможность принять участие в финальном этапе «Медиа-ас 2020» в Москве.С номинациями конкурса, а также правилах его проведения можно ознакомиться по ссылкеhttps://media-as2020.mil.ru/Материалы и заявки для участия в конкурсе представить на электронный адрес пресс-службы Центрального военного округа ps-cvo@mil.ru. Контрактный телефон: 8 (343) 359-32-79.