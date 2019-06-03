Жители Самарской области вновь смогут испытать свой «Стальной характер»

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27 июля в Тольятти в третий раз пройдет экстремальный забег «Стальной характер».Экстремалов будут ждать две трассы - 5 км и 8 км и больше двух десятков препятствий. Проверить свой характер участники смогут, преодолевая ледяные ванны, четырёхметровый бастион, трамплин, забор с колючей проволокой и другие испытания.Трассу можно будет пройти как одному – в личном зачете, так и с командой, в составе которой могут быть друзья, родственники, коллеги или случайные люди, объединенные общей идеей – закалить характер. Каждый, кто доберется до финиша, сможет рассчитывать на памятную медаль и незабываемые эмоции.«Компания СИБУР традиционно выступает за здоровый образ жизни, спорт, все то, что способствует ежедневным и непрерывным улучшениям человека и среды вокруг. По опыту прошлых лет мы знаем, что «Стальной характер» - это не просто забег. Это максимальная концентрация каждого участника или всей команды, проверка на прочность силы воли и силы мышц. Участие в забеге - это повод гордиться собой и своей командой» – отметил директор по производству «СИБУР Тольятти» Павел Кубряков.«Стальной характер» - это всероссийский мультиспортивный проект, направленный на популяризацию физической культуры и спорта. В этом году забег пройдёт в 12 городах России при содействии компании «СИБУР», в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта и в социальных сетях:http://steelcharacter.ru/https://vk.com/steelcharacter18+