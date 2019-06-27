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Юные гвардейцы из Самарской области одержали победу в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»

27 июня 2019 14:07
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Юные гвардейцы из Самарской области одержали победу в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»
Здесь старшеклассники из всех регионов ПФО на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом.

26 июня в Пензе состоялось закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец – 2». Мероприятие прошло на территории учебного полигона филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» Минобороны России.
Кульминацией дня закрытия стало награждение победителей и призеров спортивных соревнований, а также общекомандного зачета. По итогам первой смены лагеря «Гвардеец – 2» победу одержали юные гвардейцы из Самарской области, второе место – у ребят из Саратовской области, третье место заняла сборная Ульяновской области.
Ребят поздравил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, а также действующие военнослужащие, представители военно- патриотических клубов и творческие коллективы.

ЮОСЛ «Гвардеец-2» – уникальный военно-патриотический проект, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Минобороны России, ДОСААФ России.
Команда Самарской области вернулась домой с кубком лагеря ПФО «Гвардец-2», многочисленными призами и памятными подарками.
«Гвардеец» — один из основных патриотических проектов, реализуемых в Приволжском федеральном округе. Здесь старшеклассники из всех регионов ПФО на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, на личном опыте постигают основы боевого братства. За 18 дней школьники под руководством опытных наставников освоили программу начальной и специальной военной подготовки, участвовали в учебных стрельбах, совершали марш-броски, соревновались в знании истории Отечества, учились строевым приемам и жили в тех же условиях, в которых несут службу защитники Родины.
В первой смене лагеря «Гвардеец – 2» прошли спортивную и военную подготовку 180 учащихся 8-9 классов из Республик Башкортостан, Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов ПФО.

В программе лагеря – соревнования по мини- футболу, волейболу, баскетболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки. Благодаря системной подготовке, тренировкам и занятиям ребята из Самарской области показывали достойные результаты на протяжении всей смены, демонстрировали высокий уровень дисциплины и военной выучки. В копилке команды - 1 место по мини-футболу, 3 место по баскетболу, 3 место по волейболу, 5 место по дартсу, 2 место по спортивному ориентированию, 3 место в военизированной эстафете. В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященной Великой Отечественной войне, команда Самарской области заняла 2 место, уступив 1 балл Пензенской области. В команду Самарской области вошли воспитанники военно-патриотических и кадетских объединений из Самары, Жигулевска, Похвистнево, Борского и Пестравского районов.



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