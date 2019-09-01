Вечный огонь, горелку для которого делали в Самаре, установят в Любляне в Словении

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Вопрос об укреплении сотрудничества в области сохранения исторической памяти, наследия и гуманитарной помощи обсуждался Губернатороми Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Словениив ходе визита официальной делегации Самарской области в Республику весной этого годаРегион внес свой вклад в установку Вечного огня в Любляне - именно самарское предприятие совместно с разработчиками из Политеха изготовили горелку для любленского Вечного огня. Ее конструкция обеспечивает стабильную работу при самых неблагоприятных погодных условиях.Вчера торжественная церемония переноса частички Вечного огня прошла в Москве. Сегодня огонь спецбортом доставят в Любляну. В церемонии примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, руководство Российского исторического общества. Самарскую область представляет Губернатор Дмитрий Азаров.Это событие станет беспрецедентным по своей значимости. Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО, сообщает Департамент информационной политики региона.