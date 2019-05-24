В знак готовности Самарского региона к переходу на цифровое телевидение запустят «цифровых» воздушных змеев
24 мая 2019 12:26
108
25 мая в 10.00 в Самаре на территории около стадиона «Самара Арена» (2 гейт на Последней миле) пройдет красочная акция - запуск цифровых воздушных змеев и зарядка со звездами спорта, посвященная переходу региона на цифровое эфирное вещание.
В рамках флешмоба накануне очередной волны отключения аналогового эфирного сигнала самарские волонтеры запустят в небо воздушных змеев, брендированных логотипами телеканалов, которые доступны в составе мультиплексов цифрового телевещания, «цифровой бабочкой» и символикой Самарской области. Акция станет олицетворением скорого перехода на «цифру». Также пройдет «цифровая» зарядка как символ готовности региона к предстоящему отключению аналогового вещания.
В акции примут участие прославленные самарские спортсмены: олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова (Клочнева) и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу, заслуженный мастер спорта России Ольга Артешина. В мероприятии также примут участие представители Правительства Самарской области, руководитель филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов и волонтеры самарского городского штаба, созданного для оказания помощи гражданам в настройке оборудования для приема цифрового эфирного телевидения, сообщает пресс-служба облправительства.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. 3 июня на «цифру» перейдет Самарская область и еще 36 регионов страны. Переходом на «цифру» решается важная социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными без абонентской платы 20 федеральных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). К ним можно подключиться уже сейчас. Если до начала строительства цифровой сети 44% жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25% населения – только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% граждан РФ смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 мая 2019 13:52
Более 6 тыс жителей не могут распоряжаться своей землёй из-за природоохранного законодательства. Социум
57
24 мая 2019 13:24
Эфир игры можно посмотреть 26 мая. Социум
64
24 мая 2019 13:22
Она появится на фасаде здания на ул. Куйбышева, д. 44. Социум
72
Здравоохранение
24 мая 2019 13:12
Женщины могут пройти обследование и диагностику. Здравоохранение
71
24 мая 2019 10:49
Однако существуют две проблемы. Здравоохранение
102
23 мая 2019 14:17
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и... Здравоохранение
282
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13717
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13839
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
11726
Туризм
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
218
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
1345
17 мая 2019 13:15
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
1287
Образование
24 мая 2019 13:46
Это следует из доклада сотрудницы министерства образования и науки Самарской области Светланы Ельчаниновой. Образование
75
24 мая 2019 11:54
Глава региона Дмитрий Азаров поздравил выпускников самарской школы №72. Образование
173
23 мая 2019 13:18
Дети поступают туда по итогам обучения в подготовительной школе. Образование
312
Культура
24 мая 2019 10:58
Вход свободный. Культура
97
22 мая 2019 18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века! Культура
282
22 мая 2019 10:39
Завершится фестиваль 25 мая уличным карнавальным шествием. Культура
225
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
2056
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14158
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
819
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1293
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
497
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
461
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14615
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
576
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
617
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1433
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
407
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
516
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
471
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
897
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
816
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
753
Мероприятия