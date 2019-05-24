В знак готовности Самарского региона к переходу на цифровое телевидение запустят «цифровых» воздушных змеев

108

25 мая в 10.00 в Самаре на территории около стадиона «Самара Арена» (2 гейт на Последней миле) пройдет красочная акция - запуск цифровых воздушных змеев и зарядка со звездами спорта, посвященная переходу региона на цифровое эфирное вещание.В рамках флешмоба накануне очередной волны отключения аналогового эфирного сигнала самарские волонтеры запустят в небо воздушных змеев, брендированных логотипами телеканалов, которые доступны в составе мультиплексов цифрового телевещания, «цифровой бабочкой» и символикой Самарской области. Акция станет олицетворением скорого перехода на «цифру». Также пройдет «цифровая» зарядка как символ готовности региона к предстоящему отключению аналогового вещания.В акции примут участие прославленные самарские спортсмены: олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова (Клочнева) и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу, заслуженный мастер спорта России Ольга Артешина. В мероприятии также примут участие представители Правительства Самарской области, руководитель филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов и волонтеры самарского городского штаба, созданного для оказания помощи гражданам в настройке оборудования для приема цифрового эфирного телевидения, сообщает пресс-служба облправительства.В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. 3 июня на «цифру» перейдет Самарская область и еще 36 регионов страны. Переходом на «цифру» решается важная социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными без абонентской платы 20 федеральных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). К ним можно подключиться уже сейчас. Если до начала строительства цифровой сети 44% жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25% населения – только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% граждан РФ смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве.