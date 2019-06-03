В самарском Историческом парке состоялась церемония награждения победителей Всероссийской премии "Родительское спасибо"
3 июня 2019 11:09
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В Историческом парке «Россия - Моя история» прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Родительское спасибо». Премию учредила «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ).
Она присуждается специалистам и руководителям, педагогам и медикам - тем, кто зарекомендовал себя внимательным и профессиональным отношением, общаясь с детьми и взрослыми с особенностями развития. По итогам рассмотрения поданных заявок Экспертным советом были отобраны 15 самых достойных номинантов в 8 номинациях, один из которых представлял Самарскую область на торжественной церемонии награждения лауреатов федерального этапа премии в Кремлевском дворце съездов -это директор специализированной школы-интерната для села Старый Буян Ольга Галкина.
До начала торжественной церемонии ребятам и взрослые приняли участие в праздничной программе, с массой сюрпризов и развлечений: ростовые куклы, специальные мастер-классы, чтобы они почувствовали себя самыми желанными гостями в большой семье неравнодушных к судьбе ближнего людей. На сцене особенные дети поделились своим талантом! Они пели, танцевали, исполняли фортепианные произведения и показали спектакль о добром ангеле, который несет гармонию и сердце каждого и в общество в целом.
В номинации «За формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с инвалидностью» Всероссийской премии «Родительское спасибо», учрежденной ВОРДИ, медалью и дипломом награждена директор Мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» Мария Серкова. Мария Михайловна – одна из 3 медалистов Самарской области Всероссийской премии «Родительское спасибо». Успешный руководитель, президент Поволжского историко-культурного фонда, Заслуженный работник культуры Самарской области - многодетная мама, воспитывающая пятерых детей.
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