В самарский океанариум привезли пингвинов Гумбольдта
4 февраля 2020 11:55
56
В Самарский океанариум, расположенный в ТЦ "Московский", прибыли новые питомцы.
Это долгожданные пингвины Гумбольдта. Три мальчика и девочка прибыли в Самару из немецкого зоопарка.
Такие пингвины - редкие краснокнижные животные. Мировая популяция насчитывает всего 12 тыс. пар особей. В России они представлены лишь в нескольких крупных зоопарках и океанариумах. В живой среде они обитают в Перу и Чили. В неволе пингвины могут дожить до 30 лет и более, в дикой природе продолжительность жизни вдвое меньше, пишет Самру.ру.
Чтобы поселить у себя пингвина Гумбольдта, каждый зоопарк или океанариум обязан пройти проверку и получить разрешение международных организаций. Каждая птица контролируется с помощью специального чипа.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 февраля 2020 12:18
К юбилею университета издана книга исторических анекдотов. Социум
25
4 февраля 2020 11:59
Затопленные улицы становятся проблемой горожан. Социум
57
4 февраля 2020 11:55
В России они представлены лишь в нескольких крупных зоопарках и океанариумах. Социум
55
Здравоохранение
4 февраля 2020 11:52
Пока не удалось выделить штамм коронавируса у пациентов, находящихся в России. Здравоохранение
59
4 февраля 2020 09:45
«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. Здравоохранение
88
3 февраля 2020 22:44
Любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов, но они все равно... Здравоохранение
240
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
423
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
409
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15285
Туризм
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
459
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
515
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
456
Образование
4 февраля 2020 10:49
Разработка образовательного конструктора ведется в Самаре в рамках полученного учеными гранта Фонда содействия инновациям. Образование
102
4 февраля 2020 08:35
С предложением о введении такого урока выступил губернатор Дмитрий Азаров . Образование
24
3 февраля 2020 12:22
Урок будет проводиться с 3 по 16 февраля 2020 года. Образование
194
Культура
3 февраля 2020 22:00Почему стоит посмотреть Армянские сериалы?
Многие зрители просто обожают такой формат кинематографа, как сериалы. Культура
38
3 февраля 2020 18:50
Вход свободный. Культура
301
2 февраля 2020 10:19
Новый министр культуры Самарской области рассказал о стоящих задачах. Культура
627
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
323
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15749
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
62
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
106
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
124
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
546
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2243
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
838
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1811
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1451
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1060
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1046
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1557
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1575
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1863
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2982
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3556
Мероприятия