В библионочь покажут документальный спектакль о Самарской областной библиотеке

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20 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет знаменитая Всероссийская акция «Библионочь».В Год театра манифестом акции стала хрестоматийная шекспировская фраза: «Весь мир – театр». Гости почувствуют себя героями документального спектакля, который приоткроет завесу незнакомого библиотечного мира.Композиционным центром акции в Самарской областной универсальной научной библиотеке станет спектакль-променад по мотивам документальной пьесы «Экземпляры» известного современного драматурга Сергея Давыдова. Подобного в истории Всероссийской акции «Библионочь» ни в одной библиотеке страны еще не было. Сергей Давыдов создавал произведение по материалам, полученным во время бесед с сотрудниками СОУНБ.Спектакль «Экземпляры» начнется с экскурсии по библиотеке, где зрители и участники смогут увидеть святую святых – книгохранилище, попасть в которое можно только библионочью. А завершится в отделе искусств, в обстановке читального зала актеры театра «Город» представят вниманию зрителей образы современных библиотекарей, такими, какими их увидел известный драматург.Параллельно с документальным спектаклем в библиотеке будут работать интеллектуальные площадки, помогающие каждому участнику концентрироваться на получении новых знаний. Любители интеллектуальных игр смогут поучаствовать в посвященной театру игре «Что? Где? Когда?», организованной при поддержке Самарской лиги знатоков, в подготовке вопросов приняли участие и сотрудники различных отделов библиотеки.У посетителей будет возможность посетить два мастер-класса. В освоении сценической речи поможет педагог и режиссёр-постановщик Марина Суркова, автор уникальной методики постановки голоса. Самых юных читателей и любителей домашних театров музей игры «Интерактив» обучит приемам, которыми пользуются в театре теней.Лекцию «Культура как фактор социальных изменений и область творчества» прочтет доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой теории и истории культуры Самарского государственного института культуры, президент Самарского культурологического общества «Артефакт – культурное разнообразие» Владимир Ионесов.В течение акции в отделе редких книг можно будет наблюдать каллиграфический перформанс-реконструкцию уникального манускрипта – «Самарской рукописи». Манускрипт был создан в Самаре в 1628 году. Участники перформанса – ведущие каллиграфы города, под руководством мастера Николая Воронина.По всей библиотеке будут работать выставки изданий, связанных с главной темой библионочи – театром. На втором этаже библиотеки откроется уютная зона свободного чтения, а в читальных залах углубляться в процесс чтения можно будет дольше, чем обычно – до 23.00.14+