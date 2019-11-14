В Самарскую область с рабочим визитом приезжает депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов

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В Самарскую область с рабочим визитом приезжает депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, руководитель федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Чистая страна» Владимир Бурматов.В пятницу, 15 ноября Владимир Бурматов примет участие в подведении итогов областного экологического проекта «Школа за раздельный сбор» за 2018/2019 учебный год. Во время мероприятия будут отмечены порядка 80 школ региона, активных участников проекта.10:00 – 11:00– регистрация, сбор гостейВ это время в фойе работают следующие площадки:- выставка «Самарской Областной детской библиотеки».- выставка «Вторая жизнь отходов» ГК «ЭкоВоз»- выставка «Парк чудес Галилео»- фотозонаПеред зданием ДК «Победа» будет работать «Экомобиль», куда все желающие могут сдать раздельно собранные отходы и опасные отходы. Волонтёры будут проводить разъяснительную работу.11-40 Экологический спектакль «Опасное путешествие пакета по свалке» , ТЮЗ «Дилижанс»В субботу, 16 ноября Владимир Бурматов проведет неформальную встречу с эко-активистами Самарской области в стенах Самарской Губернской Думы.