В Самарской области состоится авиашоу
10 апреля 2019 12:59
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В субботу 13 апреля в Кинельском районе Самарской области состоится авиационный праздник, посвященный Дню авиации и космонавтики и 85-ой годовщине со дня рождения Ю.А.Гагарина. Он пройдет на аэродроме «Бобровка».
Вход свободный, 0+.
Начало в 11:00.
В программе:
демонстрация авиационной техники;
работа выставок технического творчества молодежи;
мастер-классы по пилотированию самолета и парашютные прыжки;
аттракционы для детей;
полевая кухня;
групповой и одиночный высший пилотаж на спортивных самолетах Як-52;
имитация воздушного боя;
показательные выступления парашютистов;
демонстрационные полеты самолетов малой авиации, дельтапланеристов;
воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах для всех желающих.
Как добраться из Самары:
на личном транспорте по автодороге Самара-Кинель-Богатое до с.Бобровка, от АЗС поворот влево на пос.Октябрьский, далее на аэродром
на маршрутке № 126 Кинель-ЮГ; далее на такси (250 руб) до пос.Октябрьский (аэродром)
на электричке до ст. г.Кинель, далее на такси (250 руб) до пос.Октябрьский (аэродром), пишет Самру.ру.
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