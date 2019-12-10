В Самарской области прошла первая областная Школа студенческой весны «ART-Волга»
10 декабря 2019 10:28
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С 6 по 8 декабря на базе отдыха «Циолковский» прошла первая областная Школа студенческой весны «ART-Волга». 100 творческих студентов вузов и ссузов прошли обучение у ведущих федеральных и региональных экспертов.
Обучение в Школе Студвесны проходило по пяти основным направлениям Российской студенческой весны: театральное, музыкальное, танцевальное, оригинальный жанр и направление «журналистика и видео». Студенты Школы Студвесны приняли участие в мастер-классах и творческих лабораториях от федеральных и региональных экспертов: театральное направление и оригинальный жанр, познакомились с актёром театра и кино, хедлайнером ведущих студенческих форумов России — Александром Мартыновым, а во второй день прослушали мастер-класс по режиссуре от Александра Фельдмана — актера, режиссера и художественного руководителя театра «SDVIG».
Участники музыкального направления пообщались с певцом и поэтом Стасом Море о добре и студенчестве, а также узнали о постановке сценического номера от Даниила Иванова — певца, художественного руководителя Московского многофункционального культурного центра, сообщает пресс-служба облправительства.
В танцевальном направлении участники тренировались в режиме нон-стоп в течение двух дней: за 2,5 часа творческой лаборатории хореограф Алёна Фролочкина совместно с участниками поставила полноценный номер, а уже на следующий день ребята постигали силу «Свободной пластики» от Елизаветы Дружининой.
В направлении журналистика и видео экспертом федерального уровня стала Анастасия Лотарёва — главный редактор портала «Такие дела». Вместе с Анастасией студенты разбирались в том, какой должна быть журналистика в регионе, и выяснили, почему за любым материалом должна стоять история.
В завершении Школы состоялся гала-концерт, где участники показали свои номера, ещё раз доказав, что они достойны называться лучшими творческими студентами области. Гала-концерт посетил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев: «Проект «Школа Студенческой весны «ART-Волга»» был придуман студентами для студентов. Наверное, именно поэтому здесь царит такая невероятная творческая атмосфера, а представленные номера ничем не уступают концертным номерам Самарской студенческой весны. На мой взгляд, это и есть лучшая оценка проекта. Со своей стороны, мы будем продолжать поддерживать все студенческие начинания в Самарской области».
Своими мыслями и эмоциями поделилась участница направления «оригинальный жанр» Анна Захарина: «Школа стала чем-то невероятно вдохновляющим и познавательным! Мастер-классы от профессионалов своего дела раскрыли для меня направление «Оригинальный жанр» совершенно с другой стороны. Я максимально заряжена и благодарна Школе за новые знакомства и создание настоящего творческого комьюнити области. Жду студенческую весну 2020, чтобы посмотреть на таланты Самарской области, а следующий год Школы я жду ещё больше!»
Школа Студенческой весны «ART-Волга» реализуется при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.
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