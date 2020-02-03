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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре создают пункт оцифровки и загрузки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны

3 февраля 2020 12:49
99
В Самаре создают пункт оцифровки и загрузки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны
 Они войдут в фонд мультимедийного музея.

В Самаре создают пункт оцифровки и загрузки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны для мультимедийного музея. Он строится в Москве при Главном Храме Вооружённых Сил РФ.

Ранее фотографии участников войны можно было загружать самим через сайт Память Народа. На данный момент таким образом уже собраны более 3 млн фотографий по всей России.

Пункт оцифровки призван помочь тем, кто не пользуется компьютером и не умеет самостоятельно загружать фотографии на официальный сайт.

Завтра на пункт оцифровки придут участники Великой Отечественной войны. Они принесут фотографии своих сослуживцев, чтобы оцифровать и добавить в мультимедийный музей, сообщает пресс-служба ЦВО.
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Комментарии


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