В Самаре создают пункт оцифровки и загрузки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны
3 февраля 2020 12:49
99
В Самаре создают пункт оцифровки и загрузки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны для мультимедийного музея. Он строится в Москве при Главном Храме Вооружённых Сил РФ.
Ранее фотографии участников войны можно было загружать самим через сайт Память Народа. На данный момент таким образом уже собраны более 3 млн фотографий по всей России.
Пункт оцифровки призван помочь тем, кто не пользуется компьютером и не умеет самостоятельно загружать фотографии на официальный сайт.
Завтра на пункт оцифровки придут участники Великой Отечественной войны. Они принесут фотографии своих сослуживцев, чтобы оцифровать и добавить в мультимедийный музей, сообщает пресс-служба ЦВО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 февраля 2020 15:16
Эксперты и ритейлеры не ожидают серьезного дефицита «умных» телефонов, но не исключают их подорожания. Социум
17
3 февраля 2020 14:56
Давайте найдем по-настоящему счастливый билетик! Социум
49
3 февраля 2020 14:37
В ней приняли активное участие сотрудники территориальногоОВД, а также коллективы предприятий и организаций района и команды сельских поселений. Социум
59
Здравоохранение
3 февраля 2020 14:02
В качестве альтернативы сотрудникам предложили перевод к аутсорсеру. Здравоохранение
85
3 февраля 2020 10:59
В детсадах и учреждениях дополнительного образования карантин не вводился. Здравоохранение
145
2 февраля 2020 13:15
Количество заражённых достигло 13 846 человек. Здравоохранение
362
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
411
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
403
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15282
Туризм
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
436
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
513
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
452
Образование
3 февраля 2020 12:22
Урок будет проводиться с 3 по 16 февраля 2020 года. Образование
109
1 февраля 2020 19:38
На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому Образование
487
31 января 2020 17:09
Все ученики будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно. Образование
889
Культура
2 февраля 2020 10:19
Новый министр культуры Самарской области рассказал о стоящих задачах. Культура
519
31 января 2020 17:47
У слушателей будет возможность познакомиться с лучшими произведениями из репертуара одного из самых известных хоровых богослужебных коллективов. Культура
564
31 января 2020 17:34
Самарский академический театр оперы и балета представляет проект «Хроника #САТОБ» к 90-летию театра (на основании материалов газеты «Волжская... Культура
598
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
322
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15743
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
57
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
105
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
116
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
533
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2195
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
820
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1786
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1438
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1018
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1033
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1540
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1559
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1848
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2967
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3542
Мероприятия