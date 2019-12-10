В Самаре пройдет форум «Новый взгляд – новые возможности»

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Планируется обсудить вопросы организации занятости инвалидов с ментальными нарушениями и многое другое.



11 декабря в 10:00 в Центре социализации молодежи (г. Самара, ул. Куйбышева, 131) состоится общественный форум «Новый взгляд – новые возможности».

Цель мероприятия – развитие системы комплексной реабилитации инвалидов с ментальными и психическими нарушениями.



В рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №671, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» проводит общественный форум «Новый взгляд – новые возможности», посвященный проблемам социализации молодых инвалидов с психическими нарушениями.



В ходе работы Форума планируется обсудить вопросы организации различных форм сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости и трудоустройства инвалидов вследствие психических заболеваний, разработку программ обучения специалистов социальной сферы по работе с данной категорией инвалидов и другие вопросы.



К участию в Форуме приглашены представители профильных органов исполнительной власти, сотрудники учреждений социального обслуживания, представители общественных организаций, эксперты из Москвы, Пензы. Оренбурга, сообщает пресс-служба облправительства.



