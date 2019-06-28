В Самаре подведены итоги конкурса на изготовление памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову
28 июня 2019 12:32
138
7 июля 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Павла Петровича Мочалова – Почетного гражданина городского округа Самара, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и премии Совета Министров СССР, первого директора Куйбышевского металлургического завода.
Ветераны предприятия и жители Кировского района выступили с инициативой установить памятник нашему выдающемуся земляку. Инициативу поддержала Глава Самары Елена Лапушкина. Совместно с общественностью местом установки памятника определена площадь Мочалова (территория, прилегающая к Дворцу Культуры Металлург). Это пространство комплексно благоустраивают в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
В творческом конкурсе приняли участие 6 известных скульпторов, имеющих богатый опыт по созданию памятников знаменитым людям и городских скульптур. Перед авторами стояла непростая задача передать масштаб и многогранность человеческой натуры Мочалова, который создавал трудовую славу Куйбышева, построил Куйбышевский металлургический завод, а вместе с ним и жилье, социальные, культурные объекты. Также необходимо было гармонично вписать памятник в обновленное пространство площади Мочалова и бульвара.
«Важная задача, стоящая перед конкурсантами, чтобы данный памятник стал естественной гармоничной составной частью всего благоустройства этой площади, а может, как раз и её эпицентром. Увековечивая память Павла Петровича Мочалова, мы объединяем поколения, напоминаем молодёжи о трудовых подвигах дедов и прадедов», - отметил Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара.
Для определения лучшего проекта архитектурно-скульптурного ансамбля – памятника Павлу Мочалову было созвано компетентное жюри. В его состав вошли ветераны и сотрудники Самарского металлургического завода, почётные граждане Самары и Самарской области, представители архитектурного сообщества и Администрации города.
По итогам напряженной дискуссии жюри было принято решение первое место в конкурсе не присуждать. Второе место поделили между собой Салават Щербаков и Тимофей Королев, почётное третье место у Карена Саркисова.
Победителям конкурса, занявшим второе место, рекомендовано доработать конкурсные эскизные модели в соответствии с предложениями и замечаниями жюри. По воспоминаниям ветеранов Павел Петрович был достаточно сдержанным и спокойным человеком. По мнению экспертов, скульпторам необходимо уйти от жестикуляции и изображения атрибутов и поискать более выразительный образ. Кроме того, авторам предлагают уйти от излишней монументальности и найти более современное архитектурное решение постамента. Рассмотреть возможность включения металла в его композицию, как символа его главного детища – Куйбышевского металлургического завода.
Окончательные итоги конкурса подведут в середине июля с учётом мнения экспертов и широкой общественности. Ко дню рождения Павла Петровича Мочалова у проходной Самарского металлургического завода запланировано выставить эскизы памятника и организовать сбор мнений заводчан и всех жителей Кировского района.
Установить бронзовый памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову на обновленной площади Мочалова планируется в начале осени, когда завершится комплексное благоустройство этого общественного пространства, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 июня 2019 16:19
На совещании прозвучали доклады руководителей сетевых энергетических организаций о подготовке топливно-энергетического комплекса к предстоящему... Социум
21
28 июня 2019 16:05
Состоялась рабочая встреча представителей Правительства СО с атташе по международным отношениям Посольства Мексики Мануэлем Флоресом Троче и атташе... Социум
29
28 июня 2019 15:15
На сегодня в регионе 158 стобальных результатов. Социум
66
Здравоохранение
27 июня 2019 19:11
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по... Здравоохранение
425
27 июня 2019 15:18
Мобильная лаборатория СПИД-центра работала в течение двух часов. За это время специалисты успели обследовать 68 человек. Несколько тестов оказались... Здравоохранение
331
27 июня 2019 10:16
У всех желающих будет возможность не откладывать визит к врачу и проконсультироваться во время прогулки. Здравоохранение
279
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13946
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13992
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14202
Туризм
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
242
25 июня 2019 10:30
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
235
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
319
Образование
27 июня 2019 23:48
В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС, МГИМО и Физтех. Образование
273
27 июня 2019 17:24
Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Все занятия будут... Образование
261
27 июня 2019 14:14
Участники симпозиума представят проекты оригинальных космических миссий. Образование
327
Культура
28 июня 2019 14:29
Праздник «Йыйын» – одно из значимых событий в культуре башкирского народа, знаменующее собой окончание весенних полевых работ и начало лета. Культура
82
28 июня 2019 12:16
Всего на конкурс заявилось 30 коллективов из которых эксперты отобрали девять. Культура
128
28 июня 2019 11:08
За сезон в театре прошло 204 спектакля. Культура
151
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14734
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14285
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
968
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1442
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
322
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
505
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
449
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
412
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
523
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
504
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
557
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
434
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
682
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
703
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
432
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
756
Мероприятия
Для зрителей концерта группы «Ленинград» на «Самара Арене» организуют специальный трамвайный маршрут
В Самарской области пройдет IX Всероссийский детский фестиваль студий творческого развития «Оперение-2019»