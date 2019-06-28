В Самаре подведены итоги конкурса на изготовление памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову

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7 июля 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Павла Петровича Мочалова – Почетного гражданина городского округа Самара, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и премии Совета Министров СССР, первого директора Куйбышевского металлургического завода.Ветераны предприятия и жители Кировского района выступили с инициативой установить памятник нашему выдающемуся земляку. Инициативу поддержала Глава Самары Елена Лапушкина. Совместно с общественностью местом установки памятника определена площадь Мочалова (территория, прилегающая к Дворцу Культуры Металлург). Это пространство комплексно благоустраивают в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».В творческом конкурсе приняли участие 6 известных скульпторов, имеющих богатый опыт по созданию памятников знаменитым людям и городских скульптур. Перед авторами стояла непростая задача передать масштаб и многогранность человеческой натуры Мочалова, который создавал трудовую славу Куйбышева, построил Куйбышевский металлургический завод, а вместе с ним и жилье, социальные, культурные объекты. Также необходимо было гармонично вписать памятник в обновленное пространство площади Мочалова и бульвара.«Важная задача, стоящая перед конкурсантами, чтобы данный памятник стал естественной гармоничной составной частью всего благоустройства этой площади, а может, как раз и её эпицентром. Увековечивая память Павла Петровича Мочалова, мы объединяем поколения, напоминаем молодёжи о трудовых подвигах дедов и прадедов», - отметил Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара.Для определения лучшего проекта архитектурно-скульптурного ансамбля – памятника Павлу Мочалову было созвано компетентное жюри. В его состав вошли ветераны и сотрудники Самарского металлургического завода, почётные граждане Самары и Самарской области, представители архитектурного сообщества и Администрации города.По итогам напряженной дискуссии жюри было принято решение первое место в конкурсе не присуждать. Второе место поделили между собой Салават Щербаков и Тимофей Королев, почётное третье место у Карена Саркисова.Победителям конкурса, занявшим второе место, рекомендовано доработать конкурсные эскизные модели в соответствии с предложениями и замечаниями жюри. По воспоминаниям ветеранов Павел Петрович был достаточно сдержанным и спокойным человеком. По мнению экспертов, скульпторам необходимо уйти от жестикуляции и изображения атрибутов и поискать более выразительный образ. Кроме того, авторам предлагают уйти от излишней монументальности и найти более современное архитектурное решение постамента. Рассмотреть возможность включения металла в его композицию, как символа его главного детища – Куйбышевского металлургического завода.Окончательные итоги конкурса подведут в середине июля с учётом мнения экспертов и широкой общественности. Ко дню рождения Павла Петровича Мочалова у проходной Самарского металлургического завода запланировано выставить эскизы памятника и организовать сбор мнений заводчан и всех жителей Кировского района.Установить бронзовый памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову на обновленной площади Мочалова планируется в начале осени, когда завершится комплексное благоустройство этого общественного пространства, сообщает пресс-служба облправительства.