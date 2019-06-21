В Палате адвокатов Самарской области новый старый президент — Татьяна Бутовченко
21 июня 2019 13:06
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Выборы прошли 20 июня, совет ПАСО единогласно проголосовал за второй срок Бутовченко.
Г-жа Бутовченко возглавляет ПАСО с 2002 года, с небольшим перерывом в один год, когда она была вице-президентом Палаты. В связи с тем, что в 2014–2015 году срок прерывался, нынешнее президентство считается для нее вторым.
После выборов Татьяна Бутовченко пообещала и дальше «работать на благо адвокатуры и самарских коллег-адвокатов», «честно и добросовестно выполнять обязанности на посту руководителя палаты». Новый старый президент ПАСО — член Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии адвокатуры, пишет СО ОНЛАЙН.
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