Учёные Самарского политеха создают уникальные композиционные материалы.

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Сделать более экологичной, удобной и дешёвой, чем фанерный ящик, тару для перевозки химической продукции или облегчить корпусные детали аэрокосмической техники – эти и другие задачи решают в научной лаборатории кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» (ХТПКМ) Самарского государственного технического университета.Сотрудники и студенты работают над получением новых материалов, применяя аддитивные технологии и самое современное оборудование. Причём технологический процесс основан не на производстве, а на переработке уже синтезированных веществ во всевозможные композиции.Весь цикл реализуется в лаборатории по исследованиям и испытаниям пластмасс и композиционных материалов, изготовленных на основании полимерной матрицы.Во всех этих технологических процессах задействовано самое современное оборудование. Из гранул создаются образцы разных форм, которые проходят целый комплекс испытаний – на термостойкость, износ, разрыв, сжатие, ударную нагрузку, механическую прочность. Затем полученная «смесь», если она соответствует ГОСТу или заданным требованиям, загружается в экструдер и за счёт вращения шнека превращается в нить, которая наматывается на бобину.Получаемые материалы с уникальным набором свойств остро востребованы в современной промышленности, ведь отечественных аналогов подобных композитов не существует. Ожидается, что уже в этом году сотрудники лаборатории представят готовые продукты, которые можно будет использовать для массового – российского – производства, сообщает пресс-служба вуза.