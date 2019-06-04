Участников ВолгаФест-2019 в Самаре приглашают на мастер-классы по современному искусству и второй жизни вещей

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8-9 июня в рамках фестиваля “ВолгаФест-2019” на “старой набережной” в Самаре пройдут мероприятия общероссийского проекта “Живая Волга”, цель которого - рассказать о причинах и последствиях загрязнения Волги, о масштабах мусорной проблемы и о том, какой вклад может внести каждый в ее решение. Организаторы проекта - система Coca-Cola в России совместно с Фондом «ЭРА» при поддержке Движения ЭКА.8 июня с 12.00 до 15.30 на площадке “Живая Волга” гости фестиваля могут присоединиться к импровизированной игре домино “Нужно-ненужное” с художницей Анастасией Рябовой и обменяться одеждой, книгами, растениями или другими вещами. Согласно правилам игры, нужно принести 10 ненужных предметов, а взамен взять понравившиеся.В 16.00 мероприятия на площадке “Жив ая Волг а ” продолжит мастер-класс “Униформа горожанина”. Участники под руководством художницы Анастасии Кизиловой создадут объекты, аксессуары и элементы одежды из вторсырья (разных видов пластика, картона, бумаги и других материалов). В заключение мастер-класса пройдет показ мод.9 июня гости площадки “Живая Волга” примут участие в творческом мастер-классе по кастомайзингу (декорированию) одежды, которая была собрана в рамках благотворительного проекта «Благодарю». Каждый участник получит возможность выразить свою индивидуальность в творчестве и подарить вещам вторую жизнь, а значит, помочь природе.6+