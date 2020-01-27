Стартовал Всероссийский конкурс «Юный правозащитник»
27 января 2020 09:59
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Юный правозащитник».
Конкурс «Юный правозащитник» проводится в целях патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи, содействия становлению профессиональных династий в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Он проводится среди детей работников службы судебных приставов в возрасте от 11 до 18 лет.
В конкурсе могут участвовать как письменные работы, так и видеоролики, снятые любым доступным способом, имеющие разрешение 1280x720px, формат — mp4 или wmv и продолжительность до 5 минут.
Самым юным ребятам в возрасте от 11 до 13 лет предложено представить на суд жюри работы на одну из тем: «Орлёнок» – страна детства. К 60-летнему юбилею образования Всероссийского детского центра», «Династии на государственной службе России. На примере своей семьи» и «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи».
Конкурсанты 2-ой возрастной группы от 14 до 15 лет смогут провести свое исследование на следующие темы: «Служить по совести на благо России. Зеленый и краповый берет — как символ мужества и чести», «Сила закона — в его исполнении. Об организации исполнения судебных решений в разные исторические периоды (на примере своего региона)» и «Очерк о первом министре юстиции России и поэте — Г.Р. Державине».
Самые старшие участники от 16 до 18 лет соревнуются в письменных работах на темы: «Возникновение профессии судебного пристава в России и ее развитие на протяжении 155-летнего периода», «Примеры героизма советского солдата в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» и «Мои рассуждения о профессии вожатого».
Лучшие работы регионального этапа конкурса будут направлены в организационный комитет Всероссийского конкурса «Юный правозащитник» для участия во втором этапе конкурса.
Работы на конкурс представляются в отдел государственной службы и кадров Управления ФССП России по Самарской области, г. Самара, ул. Урицкого д.17.
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