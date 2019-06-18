Стали известны города с наибольшим числом невест
18 июня 2019 11:47
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Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» перечислили города России, жительницы которых хотят выйти замуж больше всего.
Эксперты оценили спрос на свадебные платья в городах страны за пять месяцев текущего года.
«Больше всего выйти замуж хотят жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула», — пришли к выводу специалисты. Уточняется, что именно здесь спрос на платья на душу населения был самым высоким, пишут "Известия".
В пятерку также вошли Ульяновск и Саратов. Наименьший интерес к покупке свадебных платьев зафиксирован в Перми, Красноярске и Москве, передает агентство экономической информации «Прайм».
Спрос на платья увеличился в России за год на 10,4%. Как уточняется, этот показатель вырос в 15 из 23 городов.
Фото pixabay.com
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