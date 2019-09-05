Сотрудники Самарской Госавтоинспекции присоединятся к международному Дню грамотности

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В международный день грамотности сотрудники ГИБДД совместно с Центром «Лаборатория безопасности» проведут для школьников занятие по ПДД8 сентября во всем мире отмечают День грамотности, эта дата стала знаменательной, когда Организация Объединенных Наций обратила внимание общества на проблему безграмотности.Госавтоинспекция города Самары в рамках данного праздника, 9 сентября проведет профилактическое мероприятие с учащимися Лицея «Престиж», дабы напомнить о том, что грамотное движение по дорогам – залог безопасности!В рамках мероприятия автоинспекторы проведут со школьниками обучающие занятия по Правилам дорожного движения, смоделируют дорожные ситуации - максимально приближенных к реальным и продемонстрируют этапы оказания неотложной помощи.