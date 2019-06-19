Сервисом поиска забытых вещей через сайт ОАО «РЖД» воспользовалось более 4,5 тыс. пассажиров

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Более 4,5 тыс. пассажиров поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») воспользовалось сервисом по поиску забытых вещей, который начал работать на официальном сайте «РЖД» (pass.rzd.ru) с марта 2019 года.С момента запуска услуги найдено более 2 тыс. забытых вещей, при этом большая часть заявок отзывается самими пассажирами в связи с находкой вещей у себя. Чаще всего в поездах забывают предметы одежды, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники и документы.Для розыска вещей достаточно заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам». В анкете указывается имя, номер билета, телефон, электронная почта и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.Кроме того, нужно составить описание забытых вещей и указать, где предположительно они были оставлены в вагоне. Опознать свои вещи пассажир сможет по фотографии. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.