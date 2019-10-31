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Новости /  Общество /  Социум  

Самаре летом активно искали клады

31 октября 2019 11:18
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Самаре летом активно искали клады
Спрос на металлоискатели во II квартале в городе вырос на 41%.

Подводя итоги первых трех кварталов 2019 года, аналитики Авито выяснили, что с начала года среди россиян значительно вырос интерес к металлоискателям. Меньше чем за сезон эти электронные устройства поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге поисковых запросов, обогнав известный бренд Samsung и популярные летом мангалы и гироскутеры. Наиболее активно жители Самары искали сокровища летом: спрос на металлоискатели во II квартале в городе вырос на 41%.
По данным Авито, большую часть металлоискателей продают жители двух столиц. По данным за III квартал 2019 года, 14,4% устройств продается в Москве, 14,2% — в Санкт-Петербурге, а еще 18,2% — в остальных крупнейших городах. Оставшиеся 53,2% приходятся на остальную Россию.

В Самаре во II квартале интерес к металлоискателям вырос на 41% по отношению к I кварталу текущего года, тогда как в III квартале спрос снизился на 36% по сравнению с I кварталом 2019 года.
Схожая динамика наблюдается во II квартале во многих крупнейших городах: значительное, а в некоторых и кратное увеличение интереса к металлоискателям и металлодетекторам. Причем сокровища чаще всего искали в сибирских лесах страны — максимальный рост интереса был зафиксирован в крупнейших городах Западной Сибири: в Барнауле на 258%, а в Тюмени на 224%.
Однако в III квартале 2019 года рост спроса во всех регионах сильно замедлился или показал отрицательную динамику. Исключением является только Воронеж, при этом в нем не было и роста спроса летом.

В III квартале в Самаре средняя стоимость металлоискателя составила 20 600 рублей.


Фото pixabay.com

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