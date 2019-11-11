С 6 по 8 ноября в ВК «Экспо-Волга» состоялась 22 выставка-форум «Дентал-Экспо. Самара

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«Дентал-Экспо. Самара» - это крупнейшая авторитетная платформа в ПФО для специалистов стоматологической отрасли, которая известна далеко за пределами региона и страны.Проект проходит при активной поддержке министерства здравоохранения Самарской области, Стоматологической ассоциации России и Стоматологической ассоциации Самарской области, Самарского государственного медицинского университета.Посетителями проекта стали более 4 тысяч специалистов и экспертов отрасли - это гости из США, Казахстана, Армении, республики Беларусь, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Калининграда, а также из многих городов России.«Приезжают сюда не только поделиться опытом, но и посмотреть те наработки, ту методологию, которая наработана у нас в Самаре, нашими специалистами», - обратился с приветствием к гостям проекта заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Сергеевич Бадма-Гаряев.«Наше форумное мероприятие играет огромную роль для отрасли. Каждый год здесь собираются лучшие из лучших, чтобы продемонстрировать свои новинки, наработки, достижения. Это настоящий праздник для нас с вами», - подчеркнул президент СтАР, директор стоматологического института СамГМУ, главный стоматолог Приволжского федерального округа и Самарской области Дмитрий Александрович Трунин.Действительно, проект знаменит не только масштабной и современной экспозиционной частью, но и насыщенной деловой программой. За три дня форума для специалистов состоялось более 20 мероприятий. Они аккредитованы в системе НМО, а слушатели получили свидетельства с кредитами. Одним из главных мероприятий стал XXII Стоматологический симпозиум «Стоматология XXI века».«На нашей площадке сегодня собрался весь цвет российской стоматологии. А наши зарубежные гости добавляют этому мероприятию и практической пользы и, конечно, масштаба», - подчеркнул генеральный директор Андрей Дмитриевич Левитан.