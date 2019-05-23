Роскачество провело исследование российского вина
23 мая 2019 10:30
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Роскачество провело эксперимент, сравнив российское вино и импортное, предложив членам Наблюдательного совета ведомства слепую дегустацию. Об этом говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Известий».
Артисты Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и Алексей Зимин продегустировали три вида вина — два красных, два белых и два игристых. Они оценивали его от 0 до 10 баллов по вкусу, цвету, аромату и послевкусию. В результате российское вино победило со счетом 2:1.
В целом российские вина получили высокий рейтинг Роскачества. Эксперимент доказал, что они не хуже, а иногда и лучше импортных напитков.
4 мая стало известно, что российское сухое вино получило 91 балл по шкале Роберта Паркера, создателя журнала Wine Advocate. Это лучшая оценка, которой когда-либо удостаивалась продукция отечественного виноделия у экспертов самого престижного международного рейтинга.
Фото pixabay.com
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