Прямая линия о регистрации жилой недвижимости и регистрации ипотеки пройдет в Самарской области

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Первого августа с 10.30 до 11.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию». Начальник отдела регистрации ипотеки Аделаида Викторовна Гук ответит на вопросы жителей Самарского региона о регистрации квартир и жилых домов, а также о регистрации ипотеки и снятии обременения по ипотеке.Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.