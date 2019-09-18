Продажу спиртного в кафе и барах, расположенных в жилых домах, предлагают ограничить

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В Государственной Думе поддерживают предложения по ограничению продажи спиртного в кафе и барах, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях. Соответствующий законопроект будет в ближайшее время рассмотрен профильным Комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Об этом в ходе пленарного заседания 17 сентября заявил заместитель Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.По словам парламентария, на так называемые наливайки в жилых домах от избирателей депутатам поступают многочисленные жалобы. «Как правило, они открываются на первых этажах жилых домов или на внутридворовых территориях – там, где дешевле, превращая существование жителей в ад», — рассказал депутат, подчеркнув, что также эти заведения способствуют росту преступности.Подготовленный к рассмотрению Комитета законопроект, по словам Александра Хинштейна, позволит наделить региональные органы власти правом вводить ограничения на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях – вплоть до полного запрета.Кроме того, он устанавливает, что минимальная площадь зала обслуживания в таких заведениях должна составлять не меньше 20 кв. метров. Дополнительные предложения по изменению законодательства в части ограничения продажи спиртного в жилых домах депутаты также обсудят с избирателями в ходе ближайшей региональной недели, добавил заместитель Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.«Позиция нашей фракции однозначна и бесповоротна: закон против «наливаек» должен быть принят как можно скорее», — заявил Александр Хинштейн. Он надеется, что законопроект будет принят уже в осеннюю сессию, сообщается на сайте Госдумы.