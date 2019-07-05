Подтвердить права на наследство самарцам станет проще
5 июля 2019 11:56
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Согласно приказу, нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Определение порядка получения нотариусом таких сведений из госреестра позволит упросить процесс оформления наследства для граждан, в том числе и для жителей Самарской области.
При открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имущество требуется представить нотариусу документы, на основании которых зарегистрировано вещное право. Теперь нотариус по запросу может получить сведения о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя. Как поясняет Кадастровая палата по Самарской области - ранее такие сведения предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.
Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 № 144 наделил нотариуса правом заверять и направлять в Кадастровую палату запрос о получении сведений из ЕГРН о документах-основаниях осуществления государственной регистрации вещного права. Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.
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