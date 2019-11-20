Конкурс «Семейный зоо-портрет» проведут в Самарском зоопарке

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Очень часто внешность человека, манеру одеваться или его черту характера сравнивают с каким-либо животным, например: «глаза как у лани», «сильный как лев», «важный как павлин», «хитрая как лиса». Самарский зоопарк предлагает ребятам и их родителям поучаствовать в веселом конкурсе рисунков «Семейный зоо-портрет».Работы принимаются в формате А3, членов своей семьи нужно изобразить в виде животных. В конкурсе могут принять участие дети дошкольного и школьного возраста. Работы принимаются с 11 по 22 ноября. Оригинал рисунка можно принести в зоопарк по адресу: ул. Ново-Садовая, 146, с 8.00 до 16.30 или прислать качественную копию на электронную почту зоопарка: zoonpo@yandex.ruОбязательно на лицевой стороне рисунка в нижнем правом углу указать: ФИО, возраст и учебное учреждение. На лицевой стороне рисунка сверху по центру название, например - Семья Ивановых.Итоги конкурса будут подведены 25 ноября в 13-00. Победители конкурса будут приглашены в зоопарк 26 ноября в 14-00 на праздник «День матери, посвященный зоо-мамам».