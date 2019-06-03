Киоск на Заводском шоссе в Самаре убрали приставы

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Гражданка Д. из г. Самары незаконно установила на земельном участке площадью в 6 кв.м., принадлежащем городу, торговый павильон. В нем женщина вела продажу кондитерских изделий, хотя каких-либо документов, разрешающих торговлю в данном месте у нее не имелось. Также гражданка Д. не владела документами на использование земельного участка, на котором киоск был установлен. Министерство имущественных отношений обратилось в суд с целью истребовать незаконно занятые квадратные метры из чужого владения. Служители закона иск удовлетворили и обязали предпринимательницу убрать строение и привести землю в состояние, пригодное для дальнейшего использования.На основании выданного судом исполнительного документа в отделе судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Д. Женщине было вручено требование об исполнении решения суда. Также должница была предупреждена, что в случае уклонения от исполнения своих обязательств в отношении нее будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.Не смотря на предупреждения гражданка Д. решение суда не исполнила в добровольном порядке. Судебным приставом-исполнителем в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также был совершен очередной выход по месту проведения исполнительных действий. Хозяйке павильона вновь напомнили о требовании исполнить решение суда, а также о том, что в случае если киоск не будет убран ею, то тогда этим займется подрядная организация. Понесенные же в ходе работ по демонтажу расходы будут взысканы с должницы.Подобная перспектива заставила гражданку Д. убрать незаконный киоски и привести землю в состояние, пригодное для дальнейшего использования.