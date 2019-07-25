Изменились правила при подаче документов на регистрацию прав в электронном виде

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Управление Росреестра по Самарской области обращает внимание заявителей на законодательные изменения в части использования электронной подписи гражданина при совершении сделок с недвижимостью. Знание новых правил позволит избежать заявителям приостановлений и отказов в регистрации недвижимости.24 июля Госдума в третьем и окончательном чтении утвердила изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», которые позволят защитить права добросовестных граждан от мошенников в сфере недвижимости. Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования.Перед подачей документов в электронном виде на регистрацию прав, гражданин в ряде случаев должен будет предварительно уведомить об этом Росреестр. Как сообщила начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова, заявление о возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью, можно подать только лично: в Многофункциональном центре или почтовым отправлением (с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д.3). Если заявление направляется почтой, оно должно быть нотариально удостоверено.Срок внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) составляет пять рабочих дней с момента поступления заявления в Управление Росреестра. Данная услуга оказывается бесплатно.«Заявление о возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью, может быть представлено как в отношении одновременно всех объектов недвижимости, так и в отношении любого из объектов, право собственности на которое зарегистрировано в ЕГРН за физическим лицом», - уточнила Ольга Герасимова.В случае, если заявитель забудет обратиться в Росреестр прежде чем подавать документы в электронном виде, его заявление о переходе или прекращении права будет возвращено без рассмотрения.«Обращаю внимание, что нормы закона распространяются исключительно на недвижимость, которая принадлежит на праве собственности физическим лицам и действуют только в случаях перехода или прекращения права собственности», - подчеркивает Ольга Герасимова.Снять отметку в ЕГРН о возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, также легко: для этого необходимо обратиться лично в Росреестр с заявлением об отмене записи. Кроме того, такая запись может быть снята по решению суда.Эксперт также сообщила, что заявление не потребуется, если заявление о переходе или прекращении права собственности на недвижимость гражданина представляется в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» органом государственной власти или органом местного самоуправления (в соответствии со ст.19), нотариусом (в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 3 статьи 15), банком при ипотечных сделках (в соответствии со ст. 18), а также когда усиленная электронная цифровая подпись получена в филиале кадастровой палаты (в соответствии с частью 4 статьи 3).