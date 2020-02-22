Фермер из Большой Глушицы прислал благодарность депутату Александру Хинштейну

268

Житель Большой Глушицы Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Лапузин возлагал на депутата Государственной Думы РФ последние надежды. Он пришел на приём граждан, в общественную приемную депутата в Большой Глушице с проблемой, которую он называет финансовой кабалой. Ещё в 2009 году он взял в лизинг далеко не новый трактор у компании «ПриволжскАгроЛизинг». Техника ему нужна была для работы в поле, на обработку 83 га земли. Лизинговый договор был заключен на общую сумму в 3 миллиона 296 тысяч рублей.По факту, сам того не подозревая, Евгений Лапузин стал не только заемщиком, но и жертвой мошеннических действий. Лизинговая компания, выдавшая технику, оказалась сублизингодателем, основной же лизингодатель — компания «Росагролизинг».Позже ООО «ПриволжскАгроЛизинг» было ликвидировано, все свои долговые обязательства оно передало основному лизингодателю.Подписывая многостраничный договор с «ПриволжскАгроЛизинг», Евгений Лапузин не придал значения тому, что подписывает договор с сублизингодателем, а сам он становится поручителем за эту компанию перед АО «Росагролизингом». Именно эта компания и начала истребовать долг за «ПоволжскАгроЛизинг» с большеглушицкого фермера. Все суды Лапузин, по его выражению, «проиграл». Второй раз отдавать более 3 миллионов рублей за развалившийся трактор глава хозяйства уже не мог. ««Росагролизинг» говорит, что до нас от этой фирмы-посредника деньги за вашу технику не дошли, а поскольку вы являетесь поручителем, — платите», — передал фермер слова представителей кредитной организации депутату на приеме. Под угрозой оказалось все имущество Евгения, дом, хозяйство, заработки.Александр Хинштейн посчитал необходимым включиться в решение непростой для фермера проблемы. Комментируя обращение Евгения Лапузина, Александр Хинштейн сказал: «Возмутительная история. Люди оказались обманутыми, не государством, а теми, кто выдавал себя за государство… Когда в 2009 году руководители фермерских хозяйств брали в лизинг технику, они в документы не вчитывались, а поэтому не смогли разглядеть мошенническую схему. Евгений Лапузин, по договору лизинга, оказался поручителем, который несёт солидарную ответственность по договору. Люди сейчас по решению суда выплачивают двойную стоимость техники, которая сама по себе очень низкого качества. Это несправедливо. И я уверен, что путь к решению этой проблемы мы найдем».На решение сложной проблемы депутату потребовалось время. Александром Хинштейном были написаны запросы, в том числе руководителю АО «Росагролизинг» П.Н.Косову. Депутат убедил руководство и совет директоров лизинговой компании отказаться от взыскания долга с главы крестьянско-фермерского хозяйства Большеглушицкого района Евгения Лапузина.5 февраля 2020 года фермер получил информацию из Федеральной службы судебных приставов, из которой следует, что исполнительное производство по взысканию с Евгения Лапузина задолженности перед кредитором прекращено. АО «Росагролизинг» отказался от взыскания долга.В общественную приемную депутата Александра Хинштейна в Самаре Евгений Лапузин принёс Благодарность. В ней – самые тёплые слова: «Спасибо за то, что Вы восприняли наши проблемы, как свои и Ваши отзывчивость, великодушие и ответственность сделали нашу жизнь лучше. Уверен, что Ваши добрые дела не останутся незамеченными и вернуться к Вам сторицей!»