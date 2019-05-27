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До отключения аналогового телесигнала и перехода на цифровое эфирное ТВ осталась неделя

27 мая 2019 13:54
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До отключения аналогового телесигнала и перехода на цифровое эфирное ТВ осталась неделя
25 мая Самарская область, как и еще 35 субъектов РФ, принял участие в общероссийской акции.

Двадцать два воздушных змея запустили в субботу около стадиона «Самара Арена» в знак готовности Самарской области к переходу на цифровое телевещание. Акция стала олицетворением нового этапа развития телевидения – перехода на цифровое эфирное телевидение. Волонтеры запустили в небо воздушных змеев, брендированных логотипами телеканалов, которые доступны в составе мультиплексов цифрового телевещания, «цифровой бабочкой» и символикой Самарской области.
В рамках акции также прошла «цифровая» зарядка, в которой приняли участие прославленные самарские спортсмены: олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу Ольга Артешина.
Отключение аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года. Цифровое телевидение отличается от аналогового четкостью и яркостью изображения, при этом не предусматривает абонентской платы. Благодаря новой технологии в любой точке страны можно бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов.
«Это действительно важнейшее событие в жизни нашей страны, технологический прорыв – мы переходим на цифровое телевещание. 99,3% нашего населения сегодня получают эту услугу, получают новые качественные сервисы. Я поздравляю вас с этим событием», - сказал на торжественной церемонии врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.
Исполняющий обязанности руководителя филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов напомнил, что 62 года назад в Самаре начало работать аналоговое телевидение. «Спустя 62 года мы подошли к новому технологическому прорыву – Самарская область вместе со всей страной переходит на «цифру». Это говорит о том, что у нас будет неизменное превосходное качество сигнала, великолепная картинка, стереозвук», - отметил он.

99,14% населения Самарской области уже сейчас могут принимать цифровое эфирное телевидение. Для подключения «цифры» необходимо иметь дециметровую антенну (коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо же аналоговый телевизор и цифровую приставку данного формата, которая поможет передать цифровой сигнал на телеприемник. Тем, кто затрудняется с подключением «цифры», продолжают помогать волонтеры, которых можно пригласить, позвонив на региональную горячую линию 8 800 707 61 23 (время работы в будни с 9.00 до 18.00, по пятницам до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Купить приставку и антенну можно как в отделениях «Почты России», так и в магазинах бытовой техники и электроники. На Интерактивной карте есть сервис «Пункты продаж», который предназначен для поиска магазинов, предлагающих приемное оборудование для «цифры».
Стоит отметить, что для социально незащищенных категорий населения предусмотрена возможность компенсации затрат на приобретение оборудования (приставка, антенна, телевизор со стандартом DVB-T2) для приема цифрового вещания. Подробнее об этом можно узнать по ссылке - https://samadm.ru/authority/department_of_information_resources_and_technologies/the-transition-to-digital-broadcasting/ .
Также в регионе создан оперативный штаб, куда вошли представители профильных органов власти и муниципалитетов, который в постоянном режиме будет контролировать ситуацию для того, чтобы жители Самарской области после 3 июня не испытывали проблем при подключении к цифровому эфирному телевидению, сообщает горадминистрация.

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