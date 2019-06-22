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Дмитрий Азаров обратился к землякам в связи с Днем памяти и скорби

22 июня 2019 10:35
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Дмитрий Азаров обратился к землякам в связи с Днем памяти и скорби
Губернатор отметил, что наш долг — сохранить память о героях.

Дорогие земляки!

78 лет назад, 22 июня 1941 года, гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны напала на нашу страну. С этого черного дня начался отсчет многомиллионным жертвам, которые принес наш народ на алтарь Великой Победы.

Вместе с тем, этот день стал и началом героической летописи Великой Отечественной войны, давшей миру множество примеров невероятного мужества, небывалой стойкости, высоты, несгибаемости и благородства человеческого духа, проявленных советскими людьми в ходе смертельной схватки с фашизмом.

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага на фронте и в тылу, кого не сломила фашистская неволя, чье детство выпало на тяжелые военные годы.

Мы скорбим о тех, кто отдал свои жизни для того, чтобы на нашей земле воцарился мир, чтобы каждый из нас мог спокойно жить, работать, растить детей в сильной, свободной, независимой стране. Более полумиллиона куйбышевцев ушли на фронт. Домой не вернулся почти каждый второй. 233 жителя области были удостоены звания Героев Советского Союза, 36 стали полными кавалерами ордена Славы. Среди них немало тех, кто был награжден посмертно.

Мы помним и чтим наших героев. Высшим проявлением этой благодарной памяти стала ежегодная акция «Бессмертный полк» — удивительная, святая общественная инициатива, объединившая не только россиян, но и жителей многих других стран.

В следующей году мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. К этой важнейшей дате мы должны подойти с особой ответственностью, с пониманием того, что подвиг старшего поколения ко многому нас обязывает. Наш долг — сохранить память о героях, окружить заботой и уважением ныне здравствующих фронтовиков, и главное — сохранить независимость и свободу нашей Родины, сделать будущее, о котором мечтали наши отцы, деды и прадеды, явью.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за Великую Победу, все, что вы совершили для развития страны и укрепления ее могущества. Мы никогда не забудем, что обязаны вам самым ценным, что у нас есть – жизнью, и всегда будем учиться у вас бесстрашию перед лицом величайших испытаний, патриотизму, ответственности за судьбу нашей Родины.

Слава нашим ветеранам, героям-победителям!

Вечная память павшим!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров


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