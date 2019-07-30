Девятый «Фестиваль 404» состоится в Самаре 14-15 сентября

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14-15 сентября в Самаре в девятый раз пройдет легендарный фестиваль интернет-деятелей — 404fest. С прошлого года 404fest вырос и переехал в пятизвездочный отель Лотте Самара. Здесь разместятся более 1500 участников со всей России и ближнего зарубежья.Доклады без воды и рекламы, знакомства и нетворкинг, незабываемая афтерпати и красочные волжские закаты. Лучшие IT-специалисты и собственники бизнеса соберутся под одной крышей, чтобы поделиться опытом и обсудить развитие индустрии. В 2 дня насыщенной программы вместились 9 тематических секций и не нашлось места ни одной скучной теме.Дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг, бизнес — вам захочется успеть побывать везде!Организатором мероприятия снова выступает Mercury Development — IT-компания, приложениями которой пользуются во всем мире.Уже активно идет регистрация участников грядущего фестиваля, на сайте можно получить подробную информацию о мероприятии, ознакомиться с планом работы секций, зарегистрироваться, и оплатить участие.Всем желающим посетить мероприятие, следует напомнить, что как только будет набрано определенное количество участников, регистрация будет закрыта, поэтому затягивать с заявкой не стоит.Сайт Фестиваля 404: 404fest.ru