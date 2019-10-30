Более 200 пассажиров стали участниками акции «День Пассажира» на железнодорожном вокзале Самара

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На вокзале Самара руководители пассажирского комплекса Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала АО «ФПК» и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» отвечали на вопросы граждан и принимали предложения по улучшению услуг в рамках проведения «Дня пассажира».В формате «открытого диалога» пассажиры познакомились с услугами, предоставляемыми на вокзалах и в поездах.Жителей Самары интересовали вопросы ценообразования и тарифной политики в местных и дальних перевозках, организации проезда маломобильных граждан и предоставления скидок для школьников в период осенних каникул.Приятным сюрпризом для пассажиров стала новость о проведении акции «Двухэтажные поезда по спецтарифам», в рамках которой можно приобрести билеты на верхние места в вагонах купе по специальным тарифам.