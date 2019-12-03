Бойцы самарского транспортного ОМОНа проводили на пенсию четвероногого коллегу

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Торжественное событие состоялось в расположении ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Отряд проводил на заслуженный отдых своего четвероногого бойца - минно-разыскного лабрадора по кличке "Король Солнца".- За время службы он проявил качества, присущие настоящему бойцу специального подразделения: целеустремленность, решительность и ответственность, - подчеркнул заместитель командира ОМОН (на транспорте) подполковник полиции Александр Романюк. - Наш Король самоотверженно работал в любых погодных условиях: и в жару, и в холод, и в дождь, и в снег, - выполняя поставленные задачи исключительно на "отлично".На торжественном построении Король Солнца в последний раз прошел перед шеренгой бойцов отряда, которые бурными аплодисментами проводили пса на заслуженный отдых. Для них он не просто собака. Всеми любимый, общительный и дружелюбный товарищ - давно стал своеобразной визитной карточкой отряда. После того, как пёс прошёл обучение в Ростовской школе "служебно-разыскного собаководства", он был направлен в Самару. Здесь лабрадор семь лет честно отслужил в инженерно-технической группе ОМОН (на транспорте), обеспечивая вместе с бойцами покой и порядок, занимаясь поиском и обнаружением взрывчатых веществ. За это время в его собачей работе произошло много всего интересного - не только опасные находки, но и встречи с детьми, в рамках показательных выступлений и съемки в многочисленных телевизионных сюжетах. Короля Солнца стал не только героем отряда - обаятельного и харизматичного лабрадора полюбили местные журналисты, а также многочисленные корреспонденты и туристы, которые в 2018 году приехали в Самару на Чемпионат мира по футболу.Сейчас для лабрадора начинается новая жизнь - на пенсии он будет находится у своего проводника, где его ждет по-настоящему заслуженный отдых.