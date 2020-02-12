12-летний мальчик из Казахстана работает мастером маникюра, чтобы спасти маленького брата

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Мальчик заинтересовался этим делом несколько лет назад, когда его мама пригласила на дом специалиста. Парень посмотрел на его работу и решил, что тоже так может. Мама сначала с недоверием отнеслась к новой идее сына, была уверена, что он быстро "перегорит", а отец вообще был против, чтобы ребёнок занимался "девчоночьим" делом.Тем не менее Арулат уговорил родителей оплатить ему учёбу и расходные материалы, получил сертификат начинающего мастера. Сначала он тренировался на знакомых, а теперь набрал постоянных клиентов и оценил свои услуги в 1500 тенге (примерно 250 рублей).— Хочу стать самым лучшим, самым дорогим суперпрофессионалом, чтобы помогать братику, чтобы мама с папой ни у кого не просили денег на его лечение, не нуждались. Мечтаю, чтобы мой братик выздоровел, пошёл в школу, женился. И буду делать всё, чтобы моя мечта сбылась, — рассказал юный мастер.Его шестилетний брат оказался парализован после того, как в двухлетнем возрасте упал из окна третьего этажа и чудом выжил. После многочисленных отказов врачей в клиниках Израиля, Южной Кореи, Китая он прошёл четыре курса лечения в Киргизии. Это пошло ему на пользу, появились эмоции, мальчик начал улыбаться, но на каждый курс родители занимали деньги у знакомых. Весь свой доход Арулат отдаёт семье, в которой, кроме него, ещё четверо детей, в том числе грудной малыш.Фото из открытых источников