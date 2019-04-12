В Самарской области подведены итоги весеннего конкурса общественных инициатив-2019 в рамках Губернаторского проекта «СОдействие»
12 апреля 2019 13:29
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Направления реализации инициатив предусматривают решение наиболее значимых вопросов местного значения, таких как водоснабжение, дороги, пожарная безопасность, памятники истории и культуры, освещение, охрана окружающей среды, сбор коммунальных отходов, спортивные объекты, детские и спортивные площадки и многие другие.
В отличие от грантовой поддержки социально-значимых общественных инициатив одним из условий участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: средств физических и юридических лиц, бюджета муниципального образования и областного бюджета.
Выдвигать инициативы (общественные проекты) могут общественные советы, собрания или конференции граждан, представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования или территориальное общественное самоуправление.
В 2017 году в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» были успешно реализованы 13 общественных инициатив. В 2018 году – 74 общественных проекта. Из различных источников на реализацию общественных инициатив было привлечено порядка 121 млн рублей, из которых:
77,561 млн рублей – объем ассигнований из бюджета Самарской области;
30,143 млн рублей – объем ассигнований из бюджетов муниципальных образований;
13,498 млн рублей – объем софинансирования физическими и юридическими лицами.
К 1 ноября 2018 года в конкурсную комиссию поступило 230 заявок от всех городских округов и поселений всех муниципальных районов Самарской области. В результате конкурсного отбора из 230 проектов допущены к реализации 126 социально-значимых инициатив населения.
К 1 марта 2019 года в конкурсную комиссию поступило 66 заявок, среди которых представлены общественные инициативы от 32 муниципальных образований Самарской области.
Решением конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, 9 апреля 2019 года из 66 проектов допущены к реализации 41 социально-значимая инициатива населения.
Таким образом, победители осеннего конкурса 2018 года и весеннего конкурса 2019 года проекта «СОдействие» реализуют общественные проекты до 2020 года. В общей совокупности общественные проекты к реализации в 2019 году представлены по следующим направлениям:
9 проектов по дорожной деятельности;
7 проектов, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта;
7 проекта по организации водоснабжения населения;
9 проектов, направленных на организацию досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий;
17 проектов, направленных на освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;
58 проектов по размещению площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;
6 проектов направленных на содержание мест захоронения в муниципальных образованиях Самарской области;
48 проектов по созданию и благоустройству мест массового отдыха;
2 проекта по сохранению объектов культурного наследия;
2 проекта по развитию народных художественных промыслов;
2 проекта, направленных на осуществление деятельности по сбору твердых коммунальных отходов.
На реализацию в 2019 году 167-ми общественных проектов будет предоставлено софинансирование из областного бюджета порядка 174 300 тыс. рублей.
Прием заявок на конкурсный отбор общественных проектов осуществляется 2 раза в год (до 1 ноября и до 1 марта). При этом 1 ноября – последний день приема заявок на участие в конкурсе общественных проектов для реализации в 2020 году, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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