В Самаре сегодня пройдет Юнармейский марш Калашникова

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Сегодня, 31 октября, на центральной площади Самары (площади Куйбышева) состоится проведение масштабной акции к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова - «Юнармейского марша Калашникова» с участием 47 парадных коробок Юнармии в составе более 2 тысяч человек.В акции примут участие по 52 лучших юнармейца из каждого муниципалитета Самарской области - всего будет представлено 47 муниципалитетов. Состоится торжественный вынос знамени Юнармии и фотографии Михаила Калашникова, показаны способности и умения первого в России юнармейского коллектива барабанщиков, парадные расчеты исполнят военные песни и пройдут торжественным маршем.