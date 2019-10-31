В Самаре сегодня пройдет Юнармейский марш Калашникова
31 октября 2019 10:11
60
Сегодня, 31 октября, на центральной площади Самары (площади Куйбышева) состоится проведение масштабной акции к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова - «Юнармейского марша Калашникова» с участием 47 парадных коробок Юнармии в составе более 2 тысяч человек.
В акции примут участие по 52 лучших юнармейца из каждого муниципалитета Самарской области - всего будет представлено 47 муниципалитетов. Состоится торжественный вынос знамени Юнармии и фотографии Михаила Калашникова, показаны способности и умения первого в России юнармейского коллектива барабанщиков, парадные расчеты исполнят военные песни и пройдут торжественным маршем.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 октября 2019 10:11
В акции примут участие по 52 лучших юнармейца из каждого муниципалитета Самарской области. Социум
57
30 октября 2019 23:59
На упаковках шоколада Alpen Gold в супермаркетах в начале августа появилась надпись "Золотая лихорадка. Выиграй 1 000 000 рублей". Социум
269
30 октября 2019 22:19
94-летняя пенсионерка Высоцкая Мария была обнаружена на одном из дачных домов села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Там нет ни воды ни тепла. Социум
583
Здравоохранение
30 октября 2019 12:40
Эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Здравоохранение
195
30 октября 2019 09:35
Это – мясо. Здравоохранение
200
29 октября 2019 18:07
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный. Здравоохранение
301
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14676
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14568
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14560
Туризм
30 октября 2019 19:47
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?». Туризм
36
30 октября 2019 13:33
Туристические проекты АО «ФПК» стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Туризм
220
24 октября 2019 20:26Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
Сент-Люсия — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
57
Образование
31 октября 2019 10:05
Проект реализуется WWF России в партнерстве с движением ЭКА. Образование
64
30 октября 2019 20:18
"Вообще цель домашнего задания - научить ребенка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы" Образование
228
30 октября 2019 14:15
Сегодня в Самарской области состоялся тренировочный единый государственный экзамен по информатике в компьютерной форме. Образование
296
Культура
31 октября 2019 10:35
В этом году фестиваль совмещает сразу два юбилея. Культура
9
30 октября 2019 21:31
В экспозиции, ставшей творческим отчетом Фотообъединения областного Союза журналистов России, представлено 144 работы 15 авторов. Культура
228
30 октября 2019 14:52
Продюсер анонсировал создание нового центра, который будет выпускать одного-двух музыкантов в год. Культура
304
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15307
Мода
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
66
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
263
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
300
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
276
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
426
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
484
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
557
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1204
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
780
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1221
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1899
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1295
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1588
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1772
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1239
Мероприятия