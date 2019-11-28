В Самаре пройдёт казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»

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30 ноября 2019 года во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина (г. Самара, улица Льва Толстого, 94) пройдёт ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», посвящённый 29-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье и подведению итогов Конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2019».Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» стала одним из победителей первого в 2019 году конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019».В программе праздника:13:00 – в фойе Дворца культуры выставка детских рисунков «Как я вижу российское казачество», выставка фотографий по истории самарского казачества, выступление духового оркестра, выставки-продажи казачьей формы, книг, атрибутики и оружия и женского рукоделия, угощение казачьими пирожками;14:00 – в зрительном зале Дворца культуры демонстрация видеофильмов по истории казачества и торжественная церемония подведения итогов Конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2019», выступления ветеранов возрождения казачества, почётных гостей и представителей органов власти;15:00 – в зрительном зале Дворца культуры праздничный концерт.