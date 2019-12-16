В Самаре пройдет деловой день Форума добровольцев

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17 декабря в 12.00 в Доме офицеров самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) состоится деловой день Форума добровольцев «Неслучайные истории». Главным событием станет премьера фильма о самарских волонтерах.Форум добровольцев проводится в Самарской области в 18-й раз. Это традиционное мероприятие собирает на своей площадке самых активных волонтёров региона. В 2019 году Форум пройдет в несколько дней: 17 декабря - деловая программа, состоится награждение волонтеров и координаторов добровольческой деятельности, а также премьерный показ фильма «Неслучайные истории», который расскажет о добровольцах региона; на 19 декабря запланирована торжественная часть. За два дня Форум соберет почти 3000 волонтёров со всей области, участники подведут итоги добровольческой деятельности 2019 года.Организатор Форума - Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, Федерального агентства по делам молодежи, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского центра развития добровольчества.