Россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев
14 ноября 2019 11:18
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, у кого россияне чаще всего одалживают деньги, кому и какую сумму дают взаймы. В социологическом опросе приняли участие 2500 сотрудников российских предприятий и организаций из всех округов страны.
На вопрос, у кого они чаще всего одалживаются, лишь 2% работающих россиян назвали коллег и 1% — работодателя. Гораздо чаще сотрудники обращаются в банки (20%). К родственникам за поддержкой обращаются 13%, к друзьям — 7%. Большинство же трудоустроенных граждан не берет денег в долг (55%).
О том, что дает взаймы сослуживцам чаще, чем остальным, говорил каждый десятый россиянин. 24% опрошенных чаще одалживают деньги родственникам, 23% — друзьям. 39% респондентов никому не дают денег в долг.
По данным Superjob, сумма, на которую могут рассчитывать просящие в долг коллеги, составляет в среднем 5000 руб. Родственникам россияне могут одолжить в среднем 17600 руб., друзьям — 11800 руб.
Обращаться с просьбой занять денег выгоднее к коллеге-мужчине. Так, представители сильного пола готовы одолжить сослуживцу в среднем 5800 руб., в то время как женщины лишь 4000 руб. Чем старше респонденты, тем больше суммы, которые они могут дать в долг: россияне до 24 лет могут одолжить коллеге лишь 3600 руб., граждане старше 45 лет — 5700 руб. Суммы, которые готовы дать в долг россияне с зарплатой от 80 тыс. руб., значительно превышают возможности сотрудников с доходом до 30 тыс. руб. в месяц: первые готовы одолжить коллеге в среднем 3200 руб., вторые — 6600 руб.
Фото pixabay.com
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