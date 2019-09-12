Программа ТРК "Губерния" попала в финал престижной премии "Радиомания-2019"

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Программа телерадиокомпании "Губерния" вошла в шорт-лист финалистов радийного "Оскара" - Национальной премии "Радиомания". Жюри отметило передачу "Культурные люди" в номинации "Музыкальная программа". Окончательное подведение итогов состоится 26 сентября в Москве, в концертном зале "Крокус Сити Холл".Отметим, "Культурные люди" - одна из самых востребованных передач на радио "Губерния". Каждую пятницу в гости к ведущим приходят известные не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами артисты кино, оперы и балета, театральные режиссеры, знаменитые певцы и другие деятели искусства. Они делятся историями успеха, раскрывают любопытные факты биографии и прямо в радиостудии вживую исполняют свои лучшие композиции, а также рассказывают о творческих планах.Напомним, в этом году Самарское губернское радио отметит свое 5-летие. В настоящий момент радио "Губерния" вещает на территории всего региона, даже в самых отдаленных его уголках. Потенциальными слушателями радиостанции являются 3 млн человек, в интернете же "Губернию" слушают по всему миру. Каждый час в эфире радиостанции выходят самые актуальные новости. На протяжении всего дня здесь можно услышать как современные хиты, так и легендарные композиции всех времен и народов. В Самаре "Губерния" вещает на частоте 92,5 FM, в Тольятти - 91,9 FM, в Сызрани - 93,3 FM. Подробнее о других частотах читайте на сайте guberniatv.ru.